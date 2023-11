Milan, Furlani: “Nuovo stadio? Purtroppo in Italia non facile farli. Arabia Saudita nel calcio è opportunità”

”Lo Stadio? Abbiamo provato a fare il progetto San Siro 2, che ad oggi non è più fattibile e quindi noi ci siamo buttati su un nuovo progetto a San Donato, dove abbiamo comprato una società che ha un progetto per fare una arena e abbiamo modificato questo progetto per fare uno stadio. Il percorso è in quella direzione, siamo all’inizio, purtroppo la mia esperienza dice che i progetti sugli stadi in Italia non sono facili da fare, preferisco non fare molti pronostici”. Queste le parole dell’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, al Social Football Summit parlando del nuovo stadio rossonero: “Se in un’industria c’è un nuovo entrante che porta innovazioni, idee e capitali non può che essere una cosa buona. Per me l’ingresso dell’Arabia Saudita nel calcio mondiale è un’opportunità”.