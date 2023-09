Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Stanco e De Filippis conquistano l’argento nel trap

Due medaglie per gli azzurri nel trap nella domenica degli Europei di tiro a volo. Merito di Silvana Stanco e Mauro De Filippis che hanno conquistato due argenti a Osijek, in Croazia. Nella gara femminile la classe 2001 portoghese Maria Ines Coelho De Barros ha vinto la medaglia d’oro, colpendo 43 piattelli su 50 e conquistando anche il pass olimpico continentale per la sua federazione. Silvana Stanco si è assicurata il secondo gradino del podio con un punteggio di 38/50. La spagnola Fátima Gálvez ha conquistato invece la medaglia di bronzo. Quarto posto per la francese Carole Cormenier (25/50). Più indietro la turca Safiye Temizdemir (21/50) e la finlandese Mopsi Veromaa (16/50). Maria Lucia Palmitessa e Jessica Rossi si sono accontentate invece della undicesima e sedicesima posizione.

Giornata da incorniciare anche per Mauro De Filippis. Il poliziotto di Taranto ha conquistato l’argento, ma in top 5 figurano anche altri due italiani: Massimo Fabbrizi (30/50) ha chiuso al quarto posto, mentre Giovanni Pellielo si è piazzato in quinta posizione (23/50). Grande prova per De Filippis che ha sbriciolato 47 piattelli su 50, piazzandosi solo alle spalle dell’atleta della Croazia, Giovanni Cernogoraz, medaglia d’oro di Londra 2012. Terzo posto e bronzo invece per il francese Sebastian Guerrero con lo score di 35/50. Domani è in programma il mixed team di trap.