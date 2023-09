Basket: la Virtus Bologna domina Brescia e vince la terza Supercoppa italiana in fila

La Virtus Bologna batte 97-60 la Germani Brescia nella finale della Supercoppa italiana di basket 2023. Partita dominata dai ragazzi di Luca Banchi, che appena arrivato al posto di Sergio Scariolo porta subito un titolo nella bacheca delle V nere. Il migliore in campo è Shengelia, già in buona condizione dopo i Mondiali di basket con la Georgia, con 15 punti 12 rimbalzi 4 assist e 1 stoppata. Stesso bottino per Hackett due i più per Cordinier, top scorer dell’incontro con 17 punti, che chiude con il 100% da due punti e il 50% da tre. Partita di sostanza per Belinelli con 9 punti, 1/5 da tre, e tante buone difese sulle guardie avversarie. Solo tre giocatori in doppia cifra per Brescia con i 14 punti di Bilan , i 12 di Della Valle e gli 11 di Burnell. Terza supercoppa in fila e quarta nella storia, stesso numero di successi di Milano e Treviso e a -2 dalla più titolata Siena, sei vittorie arrivate tutte tra il 2004 e il 2011.

LA CRONACA

Virtus Bologna che parte con Belinelli, Cordinier, Hackett, Shengelia e la novità Dunston al posto di Mickey. In panchina Abass, Mascolo, Pajola, Polonara, Cacok, Smith e Mickey. Per Brescia stesso quintetto della semifinale contro Derthona con Bilan, Christon, Della Valle, Gabriel e Petrucelli. In panchina. Akele, Burnell, Cobbin, Cournooh, Massinburg, Porto e Tanfoglio.

Nel primo quarto è la Virtus a iniziare forte con un super Cordinier, che con 7 punti in due minuti costringe Magro a chiamare il primo timeout sul 7-0. Brescia fatica ad entrare in partita e scivola fino al -13 sul 14-1, con il solo Della Valle a segno ai liberi. Per la Germani il primo canestro dal campo arriva dopo 5 minuti con Bilan, che ne mette 7 in fila tenendo in vita i suoi sul 20-8. Prima frazione perfetta dei ragazzi di Banchi, che dopo 10 minuti sono avanti 27-10 grazie a un super 89% al tiro con 5/6 dall’arco.

Secondo quarto in cui Bologna allunga fino al +19 sul 34-15. Magro chiama il secondo timeout e riesce a scuotere i suoi, che iniziano a trovare continuità in fase offensiva e risalgono fino al -11 sul 40-29. Si sporcano le percentuali dall’arco della Virtus con Christon che segna il canestro sul -8 sul 40-32. Ottimo finale di Bologna, che riesce ad andare negli spogliatoi con più di 10 punti di vantaggio sul 48-35. 11 punti per Cordinier e 9 per Mickey sponda Virtus. Bene Della Valle e Bilan con 9 punti a testa.

Nel terzo quarto si abbassano le percentuali da entrambe le parti e le difese salgono di intensità. Bologna continua a tirare meglio, soprattutto dall’arco, e riesce ad allungare ulteriormente sul 62-43 eguagliando il massimo vantaggio di inizio secondo quarto. Nel finale la Virtus dilaga e approfitta della rottura prolungata in fase offensiva di Brescia per piazzare un parziale pesantissimo di 21-0 per il 76-43 di finale periodo.

Nel quarto quarto Bologna amministra il vantaggio con Luca Banchi che lascia spazio alle riserve che confezionano la terza Supercoppa italiana consecutiva delle V nere.