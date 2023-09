Pagelle prova in linea uomini Elite, Europei Ciclismo su strada 2023: eroico Laporte, manca il guizzo a Van Aert

Si chiudono gli Europei di ciclismo su strada 2023 nella regione olandese di Drenthe. Christophe Laporte vince la prova in linea maschile Elite in volata su Van Aert. Miracolo del francese, che scappa via all’inizio dell’ultimo giro a 14km dall’arrivo e resiste stoicamente al rientro del belga e di Kooij regalando il primo oro in questi Europei al suo paese dopo tre argenti. Sconfitta bruciante per Van Aert che è al settimo secondo posto stagionale. Ecco le pagelle.

Laporte (arrivato 1°) voto 10 e lode: corsa pazzesca del francese, che vuole evitare la volata con Van Aert e Kooij e allunga sugli inseguitori ai -14 prendendo un margine di 15 secondi sugli avversari. Nel finale il belga e l’olandese rientrano, ma Laporte riesce a dare l’ultimo tiro a 150 metri dal traguardo battendo un Van Aert che sembrava lanciato verso l’oro, che invece prende la Francia ottenendo la prima vittoria nella storia agli Europei su strada.

Van Aert (arrivato 2°) voto 6: non si può dare l’insufficienza al secondo classificato, che però era uno dei favoriti, se non il favorito principale, alla vigilia. Il belga gestisce le energie fino alla fine risalendo negli ultimi metri su Laporte, ma manca la zampata finale piantandosi a meno di 100 metri dal traguardo.

Kooij (arrivato 3°) voto 8: ottima corsa dell’olandese, che tiene il ritmo dei migliori e allunga insieme ai primi dopo lo strappo dato da Ganna ai -28 completando il tris Jumbo Visma anche in questa corsa.

Kron (arrivato 9°) voto 5,5: il danese è uno dei favoriti alla vittoria finale e rispetta le aspettative fino all’ultimo giro, in cui non riesce a tenere il passo dei battistrada uscendo subito dalla lotta per le medaglie. Il risultato è il nono posto a quasi 40 secondi dalla testa.

Trentin (arrivato 14°) voto 7: corsa spavalda del 34enne della UAE Emirates, che a 30km dal termine si trova davanti a tutti a fare il passo per Ganna. Sulla salita prima dell’inizio del penultimo giro riesce a tenere il passo dei primi dopo lo strappo di Laporte, ma si stacca al secondo allungo chiudendo 14° nella volata per la top ten.

Ganna voto 6: sei politico per lo sfortunato azzurro, che sembra averne per chiudere in top ten, ma viene coinvolto in una caduta durante il penultimo giro. Nessuna conseguenza fisica per il 27enne di Verbania, che però è costretto a fare gara in solitaria senza riuscire a risalire sui primi quindici.