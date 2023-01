Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2023: Palmucci terzo in qualifica, indietro le azzurre

Valerio Palmucci ha chiuso in terza posizione il secondo turno di qualificazione dei concorsi individuali di skeet, validi per la Coppa del Mondo di tiro a volo 2022/23. L’azzurro ha chiuso con un totale di 98/100, oggi con un 50/50. Primo posto momentaneo per l’egiziano Azmy Mehelba, fin qui con un percorso netto di 100/100. Tra gli azzurri poi settima posizione per Emanuele Fuso, 97/1oo, e ventinovesimo posto per Giancarlo Tazza, con un 94/100.

Al femminile invece prima posizione momentanea della qatariota Reem Al Sharshani, con 96 piattelli colpiti sui 100 totali. Tra le azzurre sedicesima Sara Bongini, con uno score totale di 89/100, ventunesima Martina Maruzzo, 87/100, e trentacinquesima Giada Longhi, con 78/100.

Domani si disputerà l’ultima giornata di gare individuale, prima con la sessione finale di qualificazioni a 25 piattelli e poi la finale, sia maschile che femminile.