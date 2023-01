Serie B 2022/2023: un grande Bari domina il Parma, colpaccio Spal a Reggio Calabria, pareggio tra Perugia e Palermo

Una prestazione sublime premia il Bari nel big match del San Nicola contro il Parma: la compagine pugliese vince 4-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Walid Cheddira e sale a quota 33 punti in classifica, agganciando il Genoa al terzo posto e portandosi a -3 dalla zona promozione diretta. Accade quasi tutto nel primo tempo, quando la squadra di Mignani asfalta in tutto e per tutto la squadra emiliana e passa in vantaggio dopo 5 minuti, con Balogh che devia il cross di Cheddira e mette fuori causa Buffon. Al 13′ e al 43′ è proprio il nazionale marocchino a prendersi la scena, segnando due calci di rigore e mandando i suoi all’intervallo sul 3-0. Nella ripresa ci ha provato la formazione di Pecchia, ma il Bari si è rivelato semplicemente troppo forte e ha resistito, firmando nel recupero (colpo di testa di Salcedo) la rete del definitivo 4-0.

Debutta alla grande Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari, con la squadra sarda chirurgica nello sfruttare le poche occasioni avute a disposizione e battere il Como per 2-0. A trascinare i rossoblù al successo sono stati i gol di Pavoletti e di Azzi, i quale hanno messo in cassaforte tre punti importantissimi per riportare il Cagliari nella zone play-off. Colpaccio della Spal a Reggio Calabria: gli uomini allenati da Daniele De Rossi si impongono 1-0 sulla Reggina grazie alle parate di Alfonso e all’autogol di Gagliolo, tirandosi fuori – almeno momentaneamente – dalle zone pericolose della classifica. La Reggina ha tirato ben 25 volte nei 90 minuti, ma ciò non è stato sufficiente per evitare un ko che mette i ragazzi di Inzaghi a rischio di aggancio da parte del Genoa. Grande successo anche per il Cittadella, che si impone 2-1 in casa del Pisa, mentre un gol all’89’ di Brunori evita al Palermo la sconfitta e regala ai rosanero un prezioso 3-3 fuori casa contro il Perugia.