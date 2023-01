Nuovo stadio Milano, il ministro Sangiuliano: “Nessun vincolo su San Siro”

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, ha parlato del futuro dello stadio Giuseppe Meazza in occasione della kermesse di Fratelli d’Italia ‘Lombardia al voto‘: “Sull’impianto non c’è alcun vincono attualmente. A prendere le decisioni saranno l’amministrazione e il sindaco della città. Né il ministero né ministro o sottosegretario possono apporre vincoli: ciò è consentito solamente al sovrintendente“. Sangiuliano ha poi proseguito: “Chi dice che il ministero può imporre vincoli è in malafede. Deve decidere il sindaco se abbattere lo stadio e costruirne uno nuovo oppure preservare San Siro e farne un altro altrove“.