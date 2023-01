Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2023: azzurri indietro dopo i primi 50 piattelli di qualificazione

Prima giornata di qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo a Rabat 2023, non buone notizie per gli azzurri impegnati nello skeet, sia in campo maschile che femminile. Dopo i primi cinquanta piattelli di qualificazione, in campo maschile al comando c’è il norvegese Jorgen Engen insieme ai greci Nikolaos Mavrommatis ed Efhtimios Mitas e l’egiziano Azmy Mehelba, tutti a quota 50/50 e dunque senza errori al comando della graduatoria in cui il migliore degli italiani è Valerio Palmucci, dodicesimo con 48/50 e un 23-25. Più indietro Emanuele Fuso e Giancarlo Tazza, tutti e due fuori dalla top-20 provvisoria e con tre errori a quota 47/50 piattelli.

In campo femminile nessuna è riuscita a trovare l’en plein, mentre al comando troviamo la kazaka Zoya Kravchenko e l’italoamericana, che gareggia per gli Usa, Dania Vizzi, tutte e due a quota 49/50. Arrancano le italiane: la migliore fin qui è Sara Bongini, diciannovesima con 43/50, Martina Maruzzo è ventiquattresima con 42/50, infine è oltre la trentesima piazza Giada Longhi con un non positivo 39/50. Domani ancora cinquanta piattelli di qualificazione, gli ultimi 25 domenica insieme alle finali.