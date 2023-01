Probabili formazioni Empoli-Sampdoria, diciottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Empoli-Sampdoria, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo il grande pareggio in rimonta ottenuto all’Olimpico contro la Lazio, gli azzurri vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. I blucerchiati, invece, hanno esattamente l’obiettivo opposto: i tre punti sono quasi obbligatori per ricucire il gap dalle squadre che, in questo momento, sono più avanti in classifica. La gara andrà in scena alle ore 20:45 di lunedì 16 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Paolo Zanetti e Dejan Stankovic.

Le probabili formazioni di Empoli Sampdoria

EMPOLI – Zanetti ha un dubbio in attacco, con Satriano favorito su Bajrami per affiancare Caputo.

SAMPDORIA – Stankovic dovrà fare a meno dello squalificato Rincon, al suo posto Verre. Da valutare le condizioni di Gabbiadini.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Ballottaggi: Bandinelli 55% – Akpa Akpro 45%, Satriano 60% – Bajrami 40%.

Indisponibili: Haas, Destro.

Squalificati:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo; Nuytinck, Amione; Leris, Vieira, Verre, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini.

Ballottaggi: Lammers 60% – Montevago 40%.

Indisponibili: Colley, Quagliarella.

Squalificati: Rincon.