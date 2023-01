Probabili formazioni Sassuolo-Lazio, diciottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Momento tremendo per i neroverdi, in crisi di risultati e di identità e per questo vogliosi di reagire, mentre i biancocelesti ultimamente fanno fatica in trasferta e per puntare alla zona Champions devono far punti anche lontano dall’Olimpico. Fischio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 15 gennaio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Dionisi e Sarri.

QUI SASSUOLO – Con Berardi e Laurentié c’è Alvarez attaccante per l’infortunato Pinamonti, reclama spazio anche D’Andrea. Dionisi rischia la panchina.

QUI LAZIO – Zaccagni e Felipe Anderson inamovibili ai lati di Immobile, Pedro dalla panchina. Luis Alberto dovrebbe essere sacrificato, dentro Vecino. Out per squalifica Lazzari.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Henrique, Traore; Berardi, Alvarez, Laurentiè.

Ballottaggi: Rogerio 55% – Kyriakopoulos 45%

Indisponibili: Maxime Lopez, Pinamonti, Muldur

Squalificati: –

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Zaccagni 65% – Pedro 35%

Indisponibili: –

Squalificati: Lazzari