Tiro a volo, Coppa del Mondo Larnaca 2023: Maruzzo, Pittin e Cassandro in alta classifica dopo primo turno

A Larnaca si è aperta la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo 2023, con il primo turno delle qualificazioni dello skeet. Primi 75 piattelli nella giornata di oggi, con il quadro che verrà completato domani dagli ultimi 50 piattelli che promuoveranno i migliori 8 alle semifinali e da lì alle finalissime. Tra le donne al comando ci sono svedese Victoria Larsson, la cilena Francisca Crovetto Chadid, la greca Emmanouela Katzouraki, le cinese Jinmei Gao e Yiting Jiang e la slovacca Danka Bartekova con 72/75, ma a una sola lunghezza c’è l’ottima azzurra Martina Maruzzo (71/75, 23-24-24). Ancora in gara Chiara Di Marziantonio (69/75, 22-23-24), mentre sembra complicata la rimonta per Chiara Cainero (64/75, 21-21-22). In casa Italia si registra anche il 61/75 di Damiana Paolacci, in regime di ranking points only.

Tra gli uomini invece spicca il percorso netto del tedesco Sven Korte, che con 75/75 si è messo tutti alle spalle nella prima giornata. Classifica cortissima, perchè a 74/75 ci sono ben sette tiratori: tra questi anche due azzurri, Erik Pittini (24-25-25) e Tammaro Cassandro (25-25-24). Più indietro invece Elia Sdruccioli, che rimane comunque in corsa con 72/75. Punteggio di 71/75 invece per Francesco Bernasconi, in regime di ranking points only.