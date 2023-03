Tottenham, The Athletic analizza l’addio di Conte: clima tossico e spogliatoio in rivolta nei confronti del tecnico

L’addio di Antonio Conte al Tottenham non è stato proprio un fulmine a ciel sereno. Il clima era tenebroso e nuvoloso da tantissimo tempo e la fiducia reciproca fra tecnico e società oramai era venuta meno, specie dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Milan. Conte voleva andare via e lo ha fatto a suo modo: i tabloid inglesi hanno cercato di analizzare l’addio del tecnico italiano, definendolo anche peggiore rispetto all’addio di Mourinho sempre al Tottenham.

In particolare, The Athletic ha cercato di analizzare al meglio l’addio di Conte, sottolineando che ormai l’ambiente fosse riluttante rispetto al modo di fare del tecnico pugliese. Il clima nello spogliatoio, racconta The Athletic, era marcio e poco gestibile con molti giocatori che avevano deciso di girare le spalle allo stesso Conte, quando quest’ultimo nel post di Southampton-Tottenham era andato deciso contro la mentalità dei giocatori. Tale sfiducia dei giocatori sarebbe stato frutto anche approccio duro e rigido che, all’inizio era stato preso di buon grado, ma poi è stato lo stesso atteggiamento che ha fatto saltare il banco. Un ambiente negli ultimi giorni della permanenza di Conte tanto spaccato da essere definito da The Athletic peggiore rispetto a quello che si viveva nell’ultimo periodo di Mourinho agli Spurs.