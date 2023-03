Alcaraz: “Non sono perfetto, devo crescere. Il mio prossimo obiettivo è vincere il Roland Garros”

“Credo che in fondo nessuno sia perfetto e credo che tutto si possa sempre un po’ migliorare. Non mi ritengo perfetto per niente, faccio ancora tanti errori sia sul dritto che sul rovescio, sul il servizio e in tutti gli aspetti. Io ho sempre detto che tutti i giocatori devono migliorare tutto. Il mondo del tennis si evolve e tu devi evolvere man mano che il tennis cresce. In questo momento non mi considero perfetto e ritengo di dover migliorare un po’ tutto”. Lo ha detto Carlos Alcaraz, nelle parole riportate da Punto de Break, parlando a durante le giornate del torneo di Miami, in cui il numero uno al mondo è il favorito per la vittoria del mondo: “Al di là di quello che ho vinto, non mi considero migliore di nessuno o superiore a nessuno. Sono una persona normale e alla fine è questo che conta”.

E ancora: “Tutti i tornei per me sono importanti, ma uno che ho tra le sopracciglia è il Roland Garros, è il prossimo del Grande Slam e per me è un obiettivo molto, molto bello e non vedo l’ora”.