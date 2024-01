Tiro a volo, Coppa del Mondo femminile: Maruzzo seconda nello skeet a Il Cairo

Secondo posto per Martina Maruzzo nella gara dello skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo de Il Cairo. L’azzurra ha centrato la prima finale individuale della carriera con il quarto posto in qualificazione, frutto di un ottimo 116/125, e successivamente non si è fatta sfuggire l’occasione di vincere anche la sua prima medaglia. Nella serie decisiva, condizionata dal freddo e dalle forti raffiche di vento, la vicentina è riuscita con successo a non far allontanare troppo la statunitense Samantha Simonton, da subito in testa al sestetto delle migliori. Superate brillantemente tutte le eliminatorie, Maruzzo ha duellato proprio con la statunitense per l’oro, arrendendosi con il punteggio conclusivo di 50/60 a 47/60. Sul terzo gradino del podio la qatariota Reem Al Sharshani.

Raggiante l’azzurra a fine gara: “Questa medaglia mi riempie di gioia. Dietro ci sono tanta passione, tanto lavoro, tanta dedizione e tanti sacrifici, miei e delle persone a me care. È per questo che non riesco a trattenere la commozione e, lo ammetto, mi è scappata più di qualche lacrima“. Lontane dal vertice invece le altre due azzurre in gara. Chiara di Marziantonio ha chiuso al 23esimo posto con 108/125, mentre e Sara Bongini è 29esima con 102/125.

Nella gara maschile invece, sfuma per un soffio la medaglia a Gabriele Rossetti. Il poliziotto toscano, campione olimpico a Rio 2016, ha chiuso le qualificazioni con il terzo posto assoluto grazie al punteggio di 121/125 nelle cinque serie di gara e +20 nel lungo spareggio di ingresso. Nella corsa al podio perè non è riuscito ad essere incisivo fino alla fine e con 33/40 si è dovuto accontentare del quarto posto. A medaglia sono andati l’egiziano Azmy Mehelba, oro con 55/60, il britannico Ben Llewellin, argento con 51/60, ed il tedesco Sven Korte, bronzo con 41/50. Out a tre piattelli dallo spareggio di ingresso alla finale invece gli altri due azzurri Luigi Agostino Lodde e Tammaro Cassandro, rispettivamente 19esimo e 20esimo con 118/125. Domani si gareggerà per il Mixed Team. Per l’Italia in pedana Maruzzo-Rossetti e Di Marziantonio-Lodde.