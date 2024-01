Regolamento Mali-Burkina Faso: cosa succede in caso di pareggio ottavi Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Mali-Burkina Faso, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Due formazioni che sono approdate agli ottavi ma che non vogliono certo fermare qui nella corsa verso il titolo CAF, c’è in palio il pass per i quarti di finale in questa sfida a eliminazione diretta. Ci si aspetta una partita equilibrata e in caso di parità al 90′, come negli altri tornei principali, saranno disputati i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se lo stallo dovesse persistere, allora si procederà con i calci di rigore per stabilire quale delle due formazioni approderà ai quarti di finale del torneo.