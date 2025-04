Si è conclusa le giornata di qualifiche di tutte le specialità (tranne il sincro misto, che si è svolto ieri) nella seconda tappa di World Cup di trampolino elastico in corso al PlayHall di Riccione. Brilla Samuele Patisso Colonna, che con una bella prova conquista l’accesso alle semifinali di domani. L’azzurro, che ha sfiorato il podio nell’ultimo europeo nella disciplina olimpica, mette in campo la propria esperienza con una bella seconda routine. Dopo aver chiuso anzitempo la prima dopo pochi salti, infatti, il ginnasta della Milano 2000 è tornato sul tappeto chiudendo in 57.850 guadagnandosi l’accesso tra i migliori 24 atleti del mondo. “Serviva tirare fuori la grinta e l’ho fatto. Mi sono reso conto che comunque ci sono – ha spiegato Patisso Colonna – sono contento di essere entrato in semifinale, sapevo di potercela fare. Domani servirà la massima concentrazione, c’è un solo esercizio a disposizione, si va su e si tira il più difficile”.

Buona prestazione e bella conferma anche per il compagno di Nazionale Marco Tonelli. Alla sua seconda esperienza internazionale da senior dopo l’esordio in World Cup nella prima tappa a Baku nel sincro misto con Silvia Coluzzi, il marchigiano dell’Alma Juventus ha concluso entrambi gli esercizi chiudendo in 54.510. Non gli è bastato per centrare la semifinale, me il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha spiegato che Tonelli ha mostrato grandi margini di crescita: “Marco è stato fermo un anno, ha appena ripreso le competizioni e sono davvero contento dei suoi esercizi. Ora dovrà lavorare per aumentare le difficoltà nelle routine però è giovane, ha 17 anni e può migliorare molto”.

Ieri la prima giornata a Riccione

L’evento romagnolo vede affrontarsi i medagliati olimpici di Parigi 2024 e i grandi campioni della disciplina provenienti da tutto il mondo. La competizione, inoltre, si inserisce nel quadro della collaborazione tra la Federazione Ginnastica d’Italia e la Regione Emilia-Romagna nel progetto Sport Valley, che mira a promuovere lo sport nel territorio attraverso l’organizzazione di competizioni di alto livello nazionali e internazionali. Le gare saranno interamente trasmessa in diretta su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato dalla OTT del gruppo Nexting, Sportface Tv. Domenica 6 aprile, inoltre, saranno visibili sulla piattaforma anche le finali di specialità dalle ore 14:00, con il commento tecnico della giudice internazionale Francesca Beltrami.