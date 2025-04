Si conclude con buon terzo posto l’avventura azzurra nella seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo, in corso a Lima, in Perù. Nella gara di mixed trap, la coppia italiana formata da Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis ha conquistato il terzo posto, superando nella finale per il bronzo la forte rappresentativa statunitense composta da Rachel Tozier e Walton Eller con il punteggio di 41-40. Una sfida molto combattuta, decisa all’ultimo colpo, in cui gli Azzurri hanno dimostrato grande freddezza e concentrazione nei momenti chiave. Per Stanco e De Filippis si tratta di una conferma ad altissimi livelli.

A salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia australiana composta da Penny Smith e Mitchell Iles, che ha dominato la finale per l’oro contro i guatemaltechi Adriana Ruano Oliva e Jean Pierre Brol Cardenas, imponendosi con un netto 42-39. Un risultato significativo, considerando che Ruano e Brol Cardenas sono entrambi reduci dalle vittorie individuali nelle rispettive categorie durante questa stessa tappa di Coppa del Mondo. Con questo terzo posto l’Italia chiude positivamente la seconda tappa della stagione internazionale, portando a casa un podio che dà fiducia e morale in vista dei prossimi appuntamenti del circuito ISSF e della preparazione olimpica.

Le gare dei giorni precedenti

La tappa di Lima si era aperta nei giorni scorsi con le gare di Fossa Olimpica, che hanno regalato all’Italia una medaglia d’oro con Silvana Stanco al femminile e una medaglia d’argento con Mauro De Filippis al maschile. La vice campionessa olimpica di Parigi 2024 ha chiuso le qualificazioni con 118/125, punteggio che le è valso il secondo posto in finale. Nella corsa alle medaglie ha affrontato anche le sue compagne di podio dell’avventura a cinque cerchi, ovvero l’australiana Penny Smith, bronzo a Parigi e quarta oggi, e la guatemalteca Adriana Ruano Oliva, sul gradino più alto del podio francese e oggi medaglia di bronzo.

Nella parte conclusiva della finale odierna la sua avversaria è stata la spagnola Mar Moline Magrina, quarta a Parigi, e che Silvana ha regolato con 45/50 a 43/50. Buon risultato anche per Alessia Iezzi, prima in qualificazione con 120/125, anche se in finale ha stentato a prendere il giusto ritmo e con 24/30 si è dovuta accontentare della quinta piazza assoluta. Martina Grioni, in gara per i punti del Ranking ISSF, ha chiuso la sua esperienza a Lima con lo score di 111/125.

Al maschile

Ottima anche la prestazione di Mauro De Filippis nella gara maschile. Il poliziotto tarantino è stato il migliore nelle qualificazioni, chiuse con 123/125 +6 miglior punteggio di giornata. Nella finale i suoi avversari più insidiosi sono stati lo statunitense William Hinton, quest’anno già medaglia di bronzo nella Coppa di Buenos Aires, ed il croato Giovanni Cernogoraz, Campione Olimpico a Londra 2012. Proprio con questi due tiratori ha condiviso il podio, superando il croato, terzo con 34/40, e arrendendosi solo allo statunitense, primo con 47/50. Per lui un meritatissimo argento con il punteggio di 42/50.

Decimo con 120/125 Giovanni Pellielo e quattordicesimo con 119/125 Massimo Fabbrizi. Con 113/125 ha chiuso la sua gara per i punti del Ranking ISSF Emanuele Buccolieri.