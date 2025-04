Nel corso della conferenza stampa dei Laureus World Sports Awards 2025 a Madrid, dove è stata premiata come Miglior Sportiva dell’Anno, Simone Biles ha voluto incoraggiare le nuove generazioni a puntare in alto. “Non permettete a nessuno di dirvi che non siete in grado di fare qualcosa. Perché potete. Non arrendetevi mai e credete sempre in voi stesse“. Poi ha proseguito: “Alle giovani atleti dico di sognare in grande, e poi ancora più in grande. Perché nemmeno io avrei mai immaginato di arrivare dove sono oggi. Ma finché continueremo a ricevere riconoscimento nello sport femminile e avremo piattaforme dove far sentire la nostra voce, il futuro dello sport femminile sarà luminoso“.

La campionessa statunitense ha anche sottolineato come negli ultimi anni lo sport al femminile abbia guadagnato popolarità e visibilità: “Le atlete di oggi sono davvero straordinarie. Possono raggiungere qualsiasi obiettivo si pongano. E il modo in cui il movimento sportivo femminile si è evoluto è incredibile“.

Biles sulla rivalità con Andrade

Parlando della brasiliana Rebeca Andrade, una delle sue principali rivali e colleghe più rispettate, Biles ha aggiunto: “Siamo praticamente allo stesso livello. In tanti anni non ho mai avuto nessuna così vicina a me. Purtroppo, a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore, ha dovuto saltare diversi mondiali e competizioni internazionali. Ma sono certa che, se avesse potuto esserci, avrebbe conquistato lo stesso numero di medaglie. È davvero al suo massimo livello, e lo sta dimostrando“.