Il PSG batte l’Aston Villa 3-1 al Parco dei Principi e guarda con fiducia al match di ritorno dei quarti di Champions League in programma martedì 15 aprile. Decisive le reti strepitose di Doué e Kvaratskhelia, oltre al sigillo di Mendes, che ribaltano il gol iniziale di Rogers. Il risultato si sblocca al 35′: McGinn scippa palla a Mendes e fa partire il contropiede, Rashford premia la sovrapposizione di Tielemans che mette sul secondo palo per il facile appoggio di Rogers. La reazione del PSG è affidata alla classe dei suoi attaccanti: Douè rientra sul destro e fulmina Martinez al 39′. Al 49′ Kvaratskhelia salta Konsa e batte il portiere argentino sul suo palo. Nel finale i ritmi si abbassano, ma i parigini colpiscono ancora con Mendes che manda fuori tempo Konsa e Martinez e firma il 3-1 definitivo.

LE PAGELLE

PARIS SAINT-GERMAIN

Donnarumma 6

Non ha colpe sul gol. Si comporta bene tra i pali e guida bene la difesa

Hakimi 6

Segna, ma è tutto fermo per fuorigioco. Offre qualche strappo degno di nota

Beraldo 6.5

Fa le cose con ordine in area

Pacho 7

Veloce e solido, prezioso anche in fase di impostazione

Nuno Mendes 6.5

L’azione dello 0-1 nasce da un suo errore a centrocampo. Porta palla con troppa leggerezza e se la fa scippare. Si fa perdonare con il gol nel finale che fa stare più tranquilli i parigini

Joao Neves 7

Nessuno ha effettuato più tackles di lui in questa Champions League. Copre tanto campo e Luis Enrique se lo tiene stretto

Vitinha 6

Ha responsabilità sul gol di Rogers: presidia il limite dell’area e non copre il secondo palo lasciato scoperto da Nuno Mendes. Si tratta comunque dell’unico errore della sua gara

Fabian Ruiz 6.5

Non è una sorpresa: sempre nel vivo del gioco e sempre lucido nella giocata verticale (72′ Zaire Emery sv)

Douè 7.5

Prima lo trovi a seminare il panico in attacco e trenta secondi dopo è in difesa a dare una mano ai colleghi. Facile parlare del gol (strepitoso), ma nella sua partita c’è tanto altro. Probabilmente il giocatore più in forma in Europa (72′ Barcola sv)

Dembele 6.5

Attore non protagonista, ma con una candidatura all’Oscar. La scena se la prendono gli altri nel tridente, ma anche l’ex Barcellona offre giocate di lusso

Kvaratskhelia 7.5

La miglior versione della star georgiana, che si è inserito benissimo negli schemi di Luis Enrique. La rete è una perla (93′ Goncalo Ramos sv)

ASTON VILLA

Martinez 6

Contestatissimo visti i precedenti. Non ha troppe colpe sui gol, ma dal detentore del Best FIFA Goalkeeper e del Trofeo Jašin era lecito attendersi almeno un miracolo

Cash 5.5

Soffre contro Kvaratskhelia. L’ammonizione spinge Emery a sostituirlo all’intervallo (46′ Disasi 5 Da matita rossa nella gestione dell’uno contro uno con Kvaratskhelia. Un errore di postura porta l’ex Napoli al tiro vincente)

Konsa 5.5

Probabilmente avrebbe fatto più bella figura nel duello con Kvara. Emery però lo vuole al centro, dove in effetti non sfigura per novanta minuti. Nel finale però si fa beffare da Nuno Mendes nel 3-1

Pau Torres 6

Buona prova, anche in costruzione

Digne 6

Fa fatica a rendersi pericoloso in attacco. Ma dalla sua parte arrivano pochi pericoli

Kamara 6.5

Sta vivendo una grande stagione e anche contro i fuoriclasse del PSG fa bella figura

Tielemans 6.5

Uomo ovunque. Serve un assist al bacio per Rogers (80′ Maatsen sv)

McGinn 7

La ripartenza del gol nasce da una sua palla rubata. La prima di una lunga serie in una partita che lo ha visto correre e giocare a ritmi altissimi (80′ Onana sv)

Ramsey 5.5

Generoso in copertura e in pressione. Ma non è stata la sua miglior serata (59′ Asensio 5 Non entra in partita)

Rogers 6.5

Segna il tap in dell’1-0, ma si fa saltare troppo facilmente da Douè nell’azione del gol. Tra i pochi ad essere pericolosi nel secondo tempo

Rashford 6.5

Offre pochi punti di riferimento alla difesa avversaria. L’imbucata per Tielemans è cruciale nell’azione dello 0-1. Cala nella ripresa (79′ Watkins sv)