Nel fine settimana prenderà il via ufficiale la Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo: si parte da Buenos Aires, in Argentina. L’appuntamento è all’impianto “Tiro Federal Argentino”, in cui andranno in scena le prove di skeet e di trap. In particolare, la squadra azzurra di skeet, guidata dal neo direttore tecnico Luigi Lodde, è in Sudamerica già da qualche giorno per allenarsi e prendere confidenza con la struttura. La gara inizierà domani con i primi 50 piattelli di qualificazione. Quest’oggi, invece, lascerà l’Italia la squadra di trap del direttore tecnico Marco Conti, accompagnata in pedana in questo appuntamento dal tecnico Rodolfo Viganò.

Tiro a volo, gli azzurri convocati per la Cdm di Buenos Aires

Nutrita la squadra azzurra. A partire dallo skeet, ecco Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), campione olimpico individuale a Rio 2016 e nel misto a Parigi 2024. In gara anche Domenica Simeone (Fiamme Oro) ed Elia Sdruccioli, quest’ultimo bronzo nella finale di Cdm a Doha nel 2023. Passando alla squadra femminile, in gara Martina Bartolomei (Aeronautica Militare), campionessa europea a Cracovia nel 2023, Simona Scocchetti (Esercito), campionessa mondiale a Lima nel 2013 e oro nella Cdm di Rabat lo scorso anno, e Giada Longhi (Fiamme Oro. Per l’argentina partirà anche Giancarlo Tazza (Fiamme Oro), in pedana solo per i punti del Ranking ISSF.

Passando al trap, i convocati sono: Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Daniele Resca (Carabinieri) e Diego Valeri (Marina Militare) al maschile, mentre Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), Erica Sessa (Fiamme Oro) e Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) formano la squadra femminile. In gara solo per i punti del Ranking ISSF ci saranno anche Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) e Isabella Cristiani (Marina Militare).