La partnership tra Sportface TV e la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana si rafforza con un progetto ambizioso: nasce Climbing TV. Il bouquet della piattaforma OTT – completamente gratuita previa registrazione – si arricchisce con una delle discipline che più ha brillato nell’ultimo quadriennio e che guarda con ambizione verso Los Angeles 2028. Le prime tappe di Coppa Italia e i Campionati Italiani di boulder sono già andate in diretta esclusiva su Sportface TV, che punta a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati. La stagione 2025, che apre ufficialmente il nuovo quadriennio olimpico, promette grandi storie: da chi vuole confermarsi tra i big del movimento, a chi sogna di costruire il percorso verso una prima, storica qualificazione a cinque cerchi. Il calendario è lungo e ricco, e si entra subito nel vivo: già nel weekend riflettori accesi sulla 2ª prova di Coppa Europa Boulder 2025. L’app di Sportface TV, utilizzabile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android.

Gli appuntamenti su Climbing TV – Sabato 5 e domenica 6 aprile, in diretta dal centro di arrampicata Monkey Island Roma, va in scena la 2ª prova di Coppa Europa Boulder 2025. Non poteva esserci esordio migliore per Climbing TV, che trasmetterà l’atteso evento. Per l’Italia, al via nel settore maschile: Michael Piccolruaz, Davide Marco Colombo, Niccolò Antony Salvatore, Francesco Marchionni, Simone Mabboni, Matteo Reusa, Nicolò Sacripanti e Luca Boldrini. Nella rosa femminile: Francesca Matuella, Stella Giacani, Irina Daziano, Miriam Fogu, Federica Papetti, Caterina Dal Zotto e Leonie Hofer. Ovviamente non finisce qui: saranno in esclusiva live anche la tappa di Coppa Europa Speed il 6 giugno a Mezzolombardo (TN) e quella di Coppa Europa Lead il 21 e 22 giugno a Campitello di Fassa. Su Climbing TV sarà possibile seguire tutte le tappe di Coppa Italia nelle tre discipline, oltre a quella di para climbing. Infine il Campionato Italiano Lead e il Campionato Italiano Speed, che si disputeranno il 4 e 5 ottobre al Centro Federale di Arco di Trento e che chiuderanno la stagione tricolore. “Siamo molto contenti di questa partnership con Sportface, che, con la sua capacità di comunicare e far conoscere gli sport ad ampio raggio, contribuirà sicuramente a diffondere ulteriormente i numeri dell’arrampicata in Italia”, le parole del presidente della FASI, Davide Battistella, entusiasta per la partnership.