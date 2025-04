La Juve è pronta a prendere il nuovo bomber: settanta milioni di euro, cifra monstre per l’ingaggio dell’attaccante voluto da Giuntoli

Comunque vada il finale di stagione per la Juve è quasi probabile che in estate si vada incontro ad una nuova rivoluzione o quanto almeno all’arrivo di un attaccante. C’è da definire il futuro di Dusan Vlahovic ma il serbo è ormai un separato in casa. Seppur rilanciato da Tudor, c’è la spinosa questione del rinnovo a tener banco che con ogni probabilità lo porterà all’addio, per non andar via a zero nel 2026. Non ci sono i margini per una permanenza in bianconero, in quanto il serbo ha chiesto un cospicuo aumento, cosa che la dirigenza non ha nessuna intenzione di assecondare.

Kolo Muani potrebbe restare ma è chiaro che andrà trovato un nuovo attaccante per sostituire l’ex Fiorentina. I nomi più accreditati negli ultimi mesi come Osimhen e Zirkzee sono in calo, specialmente l’olandese dopo l’addio di Thiago Motta. Ecco perché si guarda verso altri profili e c’è un bomber che fa sicuramente gola non solo ai bianconeri ma a mezza Europa.

Nuovo bomber per la Juve, arriva l’affondo? Cifra da capogiro!

Questo perché si tratta di uno dei migliori centravanti sulla scena internazionale, tra l’altro in scadenza di contratto. Il suo ingaggio non comporterà spese di cartellino. Questo però rischia di diventare un boomerang, considerando il costo dello stipendio riportato da Sky Sport CH.

L’emittente della tv satellitare in Svizzera, infatti, ha fatto sapere che non sarà per nulla facile prendere Jonathan David. L’attuale attaccante del Lilla si libererà a parametro zero, avendo detto no a qualsiasi tentativo di rinnovo da parte del club di Ligue 1. Il futuro del canadese è in una big assoluta del calcio europeo anche perché chi vorrà acquistarlo dovrà sborsare una cifra vicina ai 70 milioni di euro!

Il classe 2000 accetterà di trasferirsi dove gli offriranno un contratto da cinque anni da 45 milioni di euro di ingaggio complessivi, ovvero circa 9 milioni l’anno. Ma non è finita qui: con le commissioni varie destinate agli agenti, il prezzo totale da destinare al bomber sarà intorno ai 70 milioni di euro!

Come riportato da TMW sulle sue tracce ci sono Juve e Inter ma anche alcune big di Premier League. Viene difficile pensare ad un suo trasferimento a Torino con queste cifre: la nuova politica della società è quella di avere contratti al ribasso, senza guardare in faccia a nessuno. Motivo per il quale sono andati via tra gli altri Chiesa e Rabiot, con Vlahovic pronto a fare altrettanto. Sembra alquanto improbabile che il canadese arrivi al prezzo di 70 milioni complessivi. Ma nel calcio mai dire mai.