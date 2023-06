Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a volo: Rossetti e Scocchetti oro nel mixed team di skeet

Italia dello skeet anche oggi sul gradino più alto del podio, grazie al successo di Gabriele Rossetti e Simona Scocchetti nel mixed team ai Giochi Europei di Cracovia. La coppia azzurra, uscita vincitrice dallo spareggio contro Gran Bretagna e Ucraina, ha messo la firma sul secondo miglior punteggio di qualifica guadagnandosi l’accesso al gold medal match contro i ciprioti Andreas Chasikos e Anastasia Eleftheriou. Nell’atto conclusivo il duo azzurro è riuscito a mettere a segno la zampata decisiva per il 6-4 finale. Punteggio con il quale anche la Gran Bretagna si è imposta sull’Ucraina nel medal match per il bronzo. Si tratta del secondo oro per i nostri colori dopo quello arrivato ieri per mano di Martina Bartolomei, che ha garantito anche una Carta Olimpica nazione allo skeet tricolore.