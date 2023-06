Calciomercato: Loftus Cheek verso il Milan, operazione in chiusura

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e il nome in dirittura d’arrivo è quello di Ruben Loftus-Cheek. Per il calciatore inglese, che è in uscita dal Chelsea, si spera di chiudere la trattativa con il club londinese già nella serata di lunedì, secondo quanto riporta Sky Sport. Con i Blues, tra l’altro, si continua a parlare anche di Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense classe 1998. Si allontana leggermente la pista Frattesi con il club rossonero che è in contatto con il Valencia per Musah, che costa la metà del giocatore del Sassuolo e ricopre lo stesso ruolo. Sempre per il centrocampo, Reijnders dell’Az Alkmaar ha già dato l’ok al trasferimento a Milano, ma non ci sono ancora gli accordi economici né con il giocatore né con il club olandese.