Real Madrid, Vinicius verso il rinnovo: clausola rescissoria da un miliardo di euro

L’insicurezza di Kylian Mbappè mantiene a distanza il Real Madrid che, secondo il Marca, sta valutando un appoggio ma non dimenticando quanto accaduto nella passata stagione. Il francese infatti si rimangiò la parola data al club spagnolo e firmò il rinnovo con il Psg. In questa stagione il giocatore sembra essere sicuro di voler lasciare la Francia ma, tutto è ancora in fase di stallo. Nel frattempo i blancos trattano con Vinicius Junior per il rinnovo, il brasiliano dovrebbe firmare fino al 2028 con un importante ritocco dell’ingaggio e una clausola rescissoria da un miliardo di euro.