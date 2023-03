Basket, Coppa Italia A2 2023: calendario, programma e tv Final Four

Il calendario con il programma e come vedere in tv le Final Four di Coppa Italia A2 2023 di basket. Con la stagione regolare del campionato giunta agli sgoccioli, torna l’appuntamento con i match decisivi per assegnare il secondo trofeo di categoria per importanza. Sono quattro le squadre rimaste in corsa, ovvero Vanoli Cremona, Torino, Cantù e Cento, che si sfideranno alla E-Work Arena di Busto Arsizio tra sabato 11, con le semifinali, e domenica 12 marzo, con la finale. Quattro tra le migliori squadre del campionato cadetto, per uno spettacolo che si preannuncia di altissimo livello.

DIRETTA TV E STREAMING – Tutte le partite, sia quelle delle semifinali che la finale, saranno visibili in diretta tv e in chiaro su MS Channel HD, disponibile nel bouquet Tivusat, oppure su satellite al canale 814 di Sky, oltre che in streaming tramite abbonamento (con la formula “half season”) A LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link.

CALENDARIO e TV FINAL FOUR COPPA ITALIA A2 2023

SEMIFINALI

Sabato 11 marzo

Ore 17:45 – Vanoli Basket Cremona – Reale Mutua Torino (MS Channel HD, LNP Pass)

Ore 21:00 – Acqua S. Bernardo Cantù – Tramec Cento (MS Channel HD, LNP Pass)

FINALE

Domenica 12 marzo

Ore 19:00 – Vincente prima semifinale – Vincente seconda semifinale (MS Channel HD, LNP Pass)