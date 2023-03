Biathlon, Ostersund 2023: calendario, programma, orari e tv ottava tappa Coppa del Mondo

Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Ostersund 2023, ottava tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Tutto pronto sulle nevi svedesi per la penultima tappa stagionale prima finali di Oslo. Si parte giovedì 9 marzo con le prime due delle sei gare in programma, l’individuale femminile e quella maschile. Dopo la pausa di venerdì, si passerà sabato 11 alle staffette per poi concludere domenica 12 marzo con le mass start. Di seguito il programma completo.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Eurosport HD.

CALENDARIO NOVE MESTO 2023

Giovedì 9 marzo

Ore 13.15: individuale femminile

Ore 16.20: individuale maschile

Sabato 11 marzo

Ore 14: staffetta femminile

Ore 16.30: staffetta maschile

Domenica 12 marzo

Ore 13: mass start femminile

Ore 16: mass start maschile