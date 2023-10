Zheng-Zhu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Elite Trophy Zhuhai 2023

Qinwen Zheng sfiderà Lin Zhu nella semifinale del torneo WTA Elite Trophy di Zhuhai, evento in programma dal 24 al 29 ottobre. Storico derby cinese tutto in casa davanti al pubblico che già in questi giorni ha tifato numeroso per le proprie beniamine. Qinwen Zheng ormai non è più una sorpresa, da luglio ha cambiato passo e sta finalmente mettendo in mostra l’enorme potenziale di cui dispone. La 21enne può senza dubbio puntare al bersaglio grosso in quel di Zhuhai, ma per riuscirci dovrà superare in primis la concorrenza della veterana connazionale, 29enne ma in grado di sfruttare bene la wild card e in generale protagonista di una più che buona stagione sul circuito.

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

Zheng e Zhu scenderanno in campo oggi, sabato 28 ottobre, come 2°match dalle 08:00 italiane (dopo Kasatkina-Haddad Maia). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.