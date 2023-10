Kasatkina-Haddad Maia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Elite Trophy Zhuhai 2023

Daria Kasatkina sfiderà Beatriz Haddad Maia nella semifinale del torneo WTA Elite Trophy di Zhuhai, evento in programma dal 24 al 29 ottobre. Sfida molto intrigante tra due giocatrici che giocano un tennis piacevole seppur diverso. Le geometrie di ‘Dasha’ contro la maggior potenza e l’ottimo servizio della brasiliana. Potrebbe nascere da questo matchup un incontro equilibrato e magari anche piuttosto lungo, come spesso accade quanto la giocatrice verdeoro scende in campo pronta a dare battaglia. C’è un precedente, giocato proprio quest’anno su una superficie veloce, ovvero a Doha. Ad aggiudicarsi l’incontro in quel caso fu la tennista brasiliana in due parziali di gioco.

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

Kasatkina e Haddad Maia scenderanno in campo oggi, sabato 28 ottobre, alle ore 08:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.