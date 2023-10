Zeppieri-Bonzi oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Atp Anversa 2023

Giulio Zeppieri affronterà Benjamin Bonzi nel turno di qualificazione dell’ATP 250 di Anversa 2023, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. Giulio ha ottenuto una facile vittoria all’esordio contro Grenier in un match che non si presentava affatto scontato e nel corso della sua giovane carriera ha dimostrato di adattarsi più o meno a qualsiasi campo. Sul veloce indoor di Anversa può ben figurare, anche se Bonzi è avversario di esperienza e con un passato recente (e fugace) tra i primi 50 della classifica. L’azzurro dopo l’infortunio alla caviglia patito in estate e che gli è costato più di un mese ai box, fatica a trovare costanza, ma può ancora raggiungere l’obiettivo top-100 entro fine stagione.

Zeppieri e Bonzi scenderanno in campo oggi, lunedì 16 ottobre, come 2°match dalle 12:00. La diretta televisiva del torneo di Anversa è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), ma le qualificazioni non hanno copertura tv. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo belga garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.