Atp Tokyo 2023, Zverev fuori all’esordio contro Thompson: il cammino verso le Finals rischia di complicarsi

Rischia di complicarsi la strada verso le Finals Torino di Alexander Zverev, attualmente n°7 della classifica race. Il tedesco, che aveva vinto poche settimane fa il titolo a Chengdu per poi spingersi fino alla semifinale a Pechino, ora paga un paio di pesanti sconfitte al primo turno. A Shanghai fu Safiullin a eliminarlo, quest’oggi nell’importante ATP 500 di Tokyo si arrende ancor più a sorpresa all’australiano Thompson. Vittoria con il punteggio di 6-3 6-4 per quest’ultimo. E ora ne possono approfittare tutti gli inseguitori che ancora devono esordire in Sol Levante, da Fritz a Ruud, passando per Hurkacz, Paul e De Minaur. Torna al successo Felix Auger-Aliassime, che non senza difficoltà riesce a sconfiggere in tre set Vukic al termine di un match molto lottato e chiuso 7-6(3) 6-7(2) 6-2. Affermazioni anche per McDonald su Purcell e Ofner su O’Connell.