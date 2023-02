Wydad-Al Hilal in tv: canale, orario, streaming Mondiale per club 2023

di Mattia Zucchiatti 27

Wydad e Al Hilal sono pronte a scendere in campo in occasione dei quarti di finale del Mondiale per club 2023. La partita è in programma alle 15:30 (ora italiana) di sabato 4 febbraio con il pass per la semifianle in palio. La vincente infatti andrà a sfidare il Flamengo per conquistare un posto nella finale contro la squadra che uscirà dal lato del Real Madrid. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata ad Elia Faggion.