Inter-Milan, Costacurta: “Vinceranno i rossoneri 2-1, gol di Giroud e Leao”

“Vinceranno i rossoneri 2-1 e i marcatori saranno Giroud e Leao, mentre per l’Inter farà gol Lautaro Martinez”. Billy Costacurta, ai microfoni dell’AGI, è sicuro del suo pronostico in vista del derby di domenica sera perché “la statistica testimonia in moltissimi casi la vittoria delle sfavorite. Io ho perso da favorito la metà dei derby giocati”. “L’Inter punterà sulle ripartenze, sono una squadra solida. Poi però, Onana farà due errori…”, profetizza l’ex difensore rossonero. “L’Inter, battute a parte, dovrà temere la voglia di rinascita del Milan, mi auguro una risposta positiva a questa striscia di insuccessi. Sarà interessante il duello tra Giroud e Acerbi, che è un ottimo difensore. Non si fa mai sorprendere, mi piace perché guarda sempre l’avversario. Giroud invece è l’unico che può tirarci fuori dai guai”.

“Uno dei ricordi più belli relativi al derby? Quella più clamorosa è l’11 maggio 2001, sembrava che dovessero travolgerci e poi…”. Quella gara fu vinta 0-6 dal Milan. Infine, un accenno a De Ketelaere: “C’è sempre la speranza remota che entri a 25 minuti dalla fine e poi segni, può dare sicuramente di più. In fondo basterebbe un gol nel derby per riscattarsi”.