Ford torna in Formula 1 dal 2026: accordo con la Red Bull

Ford tornerà ufficialmente in Formula 1 a partire dal 2026: la casa statunitense ha firmato un contratto con Red Bull Powertrain per collaborare allo sviluppo delle nuove Power Unit ibribe, monoposto di Red Bull e Alphatauri fino ad almeno il 2030. “Ford si affianca ai campioni del mondo della Red Bull – ha affermato il presidente esecutivo Bill Ford – per tornare ai vertici di questo sport, portando la sua lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione in uno dei posti di maggiore visibilità al mondo”.

Ford e Red Bull Powertrain lavoreranno alle Power United che, nel 2026, dovranno rispondere al nuovo regolamento: esse dovranno avere un motore elettrico da 350 kW e un motore a combustione compatibile con carburanti completamente sostenibili. “Il ritorno di Ford in Formula 1 con la Red Bull Racing – ha dichiarato Jim Farley, CEO di Ford Motor Company – è imperniato sulla direzione che stiamo prendendo come azienda, con veicoli sempre più elettrici. La Formula 1 sarà una piattaforma incredibile per innovare, condividere idee e tecnologie e interagire con decine di milioni di nuovi clienti”.

“È fantastico dare il bentornato a Ford in Formula 1 attraverso questa partnership – ha commentato Christian Horner, Team Principal della Red Bull –. Come produttore indipendente di motori, poter beneficiare dell’esperienza di un colosso come Ford ci mette in una buona posizione nei confronti della concorrenza. Ford è un costruttore ricco di storia automobilistica che abbraccia generazioni, da Jim Clark ad Ayrton Senna e Michael Schumacher: per noi aprire il prossimo capitolo di quella dinastia, come Red Bull Ford, è tremendamente eccitante. Il 2026 è ancora un po’ lontano, ma per noi il lavoro inizia ora”.