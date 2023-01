World Darts Championship, problemi tecnici su Dazn: salta un intero set, non solo in Italia

E’ polemica per quanto accaduto nel corso della finale del World Darts Championship di freccette. Problemi tecnici imprecisati su Dazn hanno portato alla mancata trasmissione di un intero set, l’ottavo, con le immagini in diretta che sono tornate soltanto dopo il primo leg del nono set, quando il punteggio era già sul 5-3 per Smith su Van Gerwen. Lo stesso problema non viene lamentato soltanto in Italia, ma anche in altri paesi europei in cui l’emittente trasmette l’evento, al posto della diretta della partita sono state trasmesse immagini di repertorio per oltre dieci minuti.

Complimenti @dazngroup nemmeno il finale delle freccette #dazn180 per 40 euro al mese @OfficialPDC watching darts on dazn in Italy is impossible #refund — Albert Voncina (@albertvonci) January 3, 2023

Imbarazzante purtroppo perdere forse il set più importante della partita. Mezzo rovinata la serata #DAZN180 — Francesco Martini (@Doliodoliva) January 3, 2023

Successivamente, il telecronista Dario Mastroianni ha spiegato come poter risolvere la situazione.