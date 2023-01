Copa del Rey 2022/2023: Rodrygo salva il Real Madrid contro il Cacereno, ok Valencia e Villarreal

Il Real Madrid evita la figuraccia a Caceres, in Extramadura, e con un gol di Rodrygo le merengues avanzano agli ottavi di finale della Copa del Rey 2022/2023. I blancos faticano tanto contro i dilettanti del Cacereno, squadra di quarta divisione spagnola che si era preparata persino allenandosi in Nepal a questo appuntamento con la loro storia, ma nella ripresa ci pensa il talento brasiliano a togliere le castagne dal fuoco ad Ancelotti, che aveva scelto una formazione rimaneggiata ma pur sempre dieci volte più forte rispetto ai padroni di casa, che su un terreno di gioco d’altri tempi e in un’ambiente caldissimo hanno giocato una gran partita.

Nelle altre sfide della serata, tutto facile (o quasi) per il Villarreal: la squadra di Quique Setien finisce sotto per effetto del gol di Vasquez Perez che porta avanti il modesto Cartagena, poi però ci pensano Baena, Danjuma, Morales, Chukwueze e Capoue a ribaltare tutto per il netto 1-5 finale. 0-3, invece, per il Valencia di Gennaro Gattuso, che espugna il campo del La Nucia (formazione di terza divisione) con i gol di Kluivert, Moriba e Hugo Duro. Servono i supplementari all’Espanyol per avere la meglio del Celta Vigo ridotto in dieci e battuto poi 3-1, vince il Levante per 3-2 con un gol in pieno recupero contro il Getafe, e ancora lo Sportin Gijon che si impone 2-0 sul Rayo Vallecano, per concludere la carrellata con la clamorosa vittoria del Ceuta per 1-0 sull’Elche.