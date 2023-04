Viterbese-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Viterbese-Monterosi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza che possano permettere loro di abbandonare l’ultimo posto in classifica. La formazione ospite, dal suo canto, ha il medesimo obiettivo ed una vittoria in questa scontro diretto diventa assolutamente fondamentale. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

