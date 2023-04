Nba 2022/2023: i Lakers battono Phoenix, Kings ko

Seconda vittoria consecutiva per gli Houston Rockets, che si sono imposti 109-112 sul campo degli Charlotte Hornets grazie ai 26 punti a testa firmati da Kevin Porter Jr e Jalen Green. Detroit interrompe una striscia di 11 sconfitte consecutive vincendo sul campo di Indiana 115-122. Ritorno alla vittoria anche per i Wizards, che sul campo di casa battono 114-108 i Miami Heat, mentre Boston conquista il secondo successo consecutivo imponendosi 121-102 contro i Raptors.

Non sono bastati i tempi regolamentari a Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, con questi ultimi che hanno avuto la meglio ai supplementari sul 131-136. Terza sconfitta consecutiva per Orlando, ko anche al Barclays Center contro Brooklyn sul 101-84. Ritorno al successo, invece, per Memphis, che sul campo dei Bucks si impone 114-137, così come per i Lakers, che hanno battuto 121-107 i Phoenix Suns. I Chicago Bulls rischiano, ma riescono a portare a casa la vittoria battendo 112-115 i Mavericks, mentre i Pelicans e i Warriors hanno vinto senza troppi problemi le proprie sfide, rispettivamente 113-105 contro i Knicks e 97-119 contro i Kings.