Viterbese-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Enrico Rocchi per Viterbese-Catanzaro, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. La capolista del girone C va a caccia dell’ennesimo successo di questa incredibile stagione per consolidare il proprio primato in classifica e volare verso la promozione in Serie B. I padroni di casa, invece, sperano di cogliere preziosi punti tra le mura amiche, che sarebbero fondamentali in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport con telecronaca di Giovanni Cristiano nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Federico Botti.

