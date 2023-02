Imolese-Cesena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Imolese-Cesena sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match di Serie C 2022/2023. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 12 febbraio al Galli per la partita che mette di fronte la seconda in classifica, che punta alla promozione diretta, e i padroni di casa penultimi e con voglia di allontanarsi dalla zona calda. Diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go, diretta streaming su Eleven Sport, disponibile anche su Dazn.

SEGUI IL LIVE