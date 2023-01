Vis Pesaro-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Torres, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo il pareggio nel derby marchigiano contro l’Ancona, sperano di tornare al successo tra le mura amiche. La compagine sarda, dal suo canto, ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque partite e vuole portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 31 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

