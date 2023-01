Siena-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto all’Artemio Franchi per Siena-Pontedera, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I bianconeri sono in serie positiva da tre partite ed hanno intenzione si proseguire su questo trend per restare incollati alle prime posizioni della classifica. La formazione ospite, invece, ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque sfide e spera di tornare a gioire. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 31 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA