Vis Pesaro-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Recanatese, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono reduci dal buon pareggio a reti bianche conquistato allo Stadio Adriatico contro il Pescara e ora vogliono centrare i tre punti tra le mura amiche. La formazione ospite, invece, vuole assolutamente provare a vincere questo delicatissimo derby marchigiano La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA