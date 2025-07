La telenovela Osimhen-Galatasaray arriva all’ultima puntata: i turchi spalle al muro, spunta lo scambio che accontenta il Napoli e il calciatore

Ad un passo dalla chiusura, ma anche dalla rottura: la telenovela Osimhen-Galatasaray non è ancora arrivata all’ultima puntata e come ogni soap che si rispetti il finale è tutto da scoprire. Riusciranno i turchi a mettere le mani sul bomber nigeriano o dovranno arrendersi davanti alle richieste del Napoli?

Un interrogativo che non ha ancora risposta: le sensazioni portano tutte in direzione della chiusura dell’affare perché tutte e tre le parti in causa vogliono che la vicenda si chiuda il prima possibile, ma nel mondo degli affari basta un niente per far saltare tutto. Così da giorni si continua a trattare alla ricerca dell’accordo definitivo, ma intanto emergono malumori e nuove (o vecchie) pretendenti. Ecco dunque che il Napoli, desideroso di incassare i 75 milioni della clausola per poi continuare a fare mercato in entrata, avrebbe posto una sorta di ultimatum: come riporta ‘Repubblica’, infatti, De Laurentiis avrebbe fissato in venerdì l’ultimo giorno utile per trattare in esclusiva con i turchi, poi i partenopei apriranno le porte anche ad altre pretendenti.

Ed una in particolare sarebbe pronta a tornare alla carica per strappare il sì del giocatore. A riferirlo è ‘Skysports.com’, secondo cui il Liverpool avrebbe riacceso l’interesse per Osimhen.

Altro che Galatasaray, il Liverpool si inserisce su Osimhen

I Reds in questi giorni hanno provato l’assalto a Isak del Newcastle, ma dai Magpies non è arrivata nessuna apertura: la valutazione supera i 140 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dai Reds che quindi potrebbero virare su un altro attaccante.

Ekitike è un altro nome accostato alla formazione di Slot che potrebbe però tornare alla carica per Osimhen: i 75 milioni della clausola del nigeriano non sarebbero certo un problema per la formazione campione d’Inghilterra che con il Napoli ha già avuto modo di dialogare per Nunez. L’uruguaiano è stato a lungo un obiettivo di De Laurentiis, ma con la chiusura dell’affare Lucca è uscito dai radar dei partenopei e difficilmente potrebbe tornare ad essere una pedina di scambio.

Potrebbe però diventare Federico Chiesa, altro nome che piace ad Antonio Conte: il club campione d’Italia è alla ricerca di un altro esterno dopo aver acquistato Noa Lang e Ndoye, primo obiettivo degli azzurri, si sta rivelando troppo complicato da raggiungere. Così l’ex Juventus potrebbe essere il nome giusto, magari inserito in uno scambio con Osimhen con ricco conguaglio a favore del Napoli: per chiudere a sorpresa una telenovela che da settimane agita il calciomercato.