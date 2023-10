Inter-Salisburgo in tv: data, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

L’Inter torna in campo in Champions League per la sfida contro il Salisburgo. Il calcio d’inizio è in programma martedì 24 alle 18:45 a San Siro. I nerazzurri si trovano al secondo posto appaiati alla Real Sociedad a 4 punti. La compagine austriaca è terza a 3 punti davanti al Benfica a 0. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, 201, e su Infinity +. Per gli abbonati a Sky sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.