Vis Pesaro-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Pontedera, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione marchigiana va a caccia dei tre punti per avvicinarsi ad una salvezza che, ad inizio stagione, appariva estremamente complicata. La compagine toscana, dal suo canto, spera di portare a casa l’intera posta in palio per consolidare il suo piazzamento playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA