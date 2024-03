Juventus U23-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Gubbio, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra bianconera vuole provare a blindare il proprio piazzamento in zona playoff per assicurarsi la chance di lottare per la promozione in Serie B. La compagine umbra, dal suo canto, vuole dare l’assalto al terzo posto, che le consentirebbe di evitare i primi turni dei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

