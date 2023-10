Vis Pesaro-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Pineto, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione marchigiana è un po’ in difficoltà in questo avvio di stagione e deve cercare di allontanarsi dalla zona playout con un successo. Gli abruzzesi invece, dopo l’ottimo pareggio con la Carrarese, sperano di portare a casa tre punti su un campo estremamente complicato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 30 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

