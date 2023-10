Perugia-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Entella, match del Renato Curi valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si sono avvicinati al secondo posto in classifica occupato da Pescara e Cesena e ora hanno intenzione di completare il sorpasso. La squadra ligure, invece, non ha giocato in settimana e ha le batterie cariche per tentare un grande colpo in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 30 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

