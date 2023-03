Vis Pesaro-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto per Vis Pesaro-Entella, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I marchigiani sono tornati al successo nello scorso turno contro la Fermana e non hanno alcuna intenzione di fermarsi a poche gare dalla fine della regular season. La formazione ligure, dal suo canto, vuole conquistare la quinta vittoria nelle ultime sei per continuare ad alimentare le speranze si promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA